Opptrapping av streiken i GlobalConnect

Med dette er 29 medlemmer i EL og IT Forbundet og Norsk Jernbaneforbund i streik for et lønnsoppgjør på linje med resten av arbeidslivet i Norge.

De streikende krever et lønnsoppgjør med en ramme i tråd med frontfaget, at alle medlemmer skal få lønnstillegg og at GlobalConnect forplikter seg til å få på plass et rettferdig lønnssystem. I tillegg til hovedkontoret på Fornebu vil det nye streikeuttaket omfatte ansatte i Tromsø og Kristiansand. Streiken har vart siden 17. juni, heter det i en pressemelding fra El- og IT-forbundet.