Enighet i Telenor-forhandlingene

Etter to dager med forhandlinger er NHO og EL og IT Forbundet kommet til enighet om Telenor-overenskomsten. Hjemmekontor, mangfold og kunstig intelligens er nye tema. Det skriver EL og IT Forbundet på sine sider.

- En helt ny bestemmelse om hjemmekontor er tatt inn i avtalen. Kunstig intelligens og mangfold var også tema under forhandlingene. At partene nå tar mangfoldet blant ansatte på alvor og oversetter overenskomsten til engelsk, gleder meg, sier divisjonstillitsvalgt Sabah Qayyum i EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg, i en melding fra forbundet.

- Dette viser nytten av tariffavtaler. Organiserte arbeidstakere og organiserte bedrifter kan ta tak i dagsaktuelle utfordringer på en konkret måte, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Protokollen inneholder også et avsnitt om kunstig intelligens.

Økonomisk er oppgjøret i tråd med frontfaget, heter det i nyhetsmeldingen.