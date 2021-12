Signicat fortsetter oppkjøpsraidet

Annonse

Trondheimsbaserte Signicat er mest kjent for å være den største leverandøren av Bank-id her i Norge, men selskapet har også store internasjonale ambisjoner på området for digital identitet. Siden 2019, da Signicat ble kjøpt opp av det svenske investeringsfondet Nordic Capital Advisors, har den uttalte strategien vært å akselerere selskapets vekst gjennom internasjonal ekspansjon ved hjelp av oppkjøp i utlandet.

Tidligere i år har Signicat kjøpt opp norske Encap Security og spanske Electronic Identification, og nå melder selskapet at årets tredje oppkjøp er gjennomført. For å ta det baltiske markedet har Signicat nå kjøpt opp det litauiske selskapet Dokobit.

Baltikum og Island

Dokobit er den største leverandøren av elektroniske signeringsløsninger i det baltiske og islandske markedet, skriver Signicat i pressemeldingen. De fortsetter «Dokobit satser, som Signicat, internasjonalt. Selskapet ble grunnlagt i Vilnius i 2008, og har utvidet til også å tilby tjenester i Estland, Latvia og Island. I likhet med Signicat tilbyr det et bredt spekter av e-signaturløsninger, fra kundeautentisering til elektronisk signering, og har EU-sertifiseringen Qualified Trust Service Provider (QTSP) for e-signaturer og elektroniske forseglinger. Med oppkjøpet vil Signicat kunne tilby hele spekteret av løsningen for livssyklusen til elektronisk signerte dokumenter».

– Dokobit og Signicat passer godt sammen, kulturelt, kommersielt og teknologisk. Med Dokobit vil få tilgang til en hurtigvoksende og spennende del av det europeiske e-signaturmarkedet, som hittil har vært uutnyttet. I tillegg får vi med oss eksepsjonelt talent og teknologi. For oss er dette enda et viktig steg mot å kontinuerlig utvikle vårt verdiforslag for kunder over hele Europa, sier Asger Hattel, daglig leder i Signicat, i pressemeldingen.

One-stop shop

Signicat uttrykker også at selskapet har som mål å bli en one-stop shop for id-løsninger på tvers av de europeiske markedene. Dette er Signicat på god vei til å lykkes med. Tidligere i år kunne selskapet opplyse at de hadde havnet på den anerkjente næringsavisen Financial Times’ liste over de raskest voksende selskapene i Europa, FT1000.

Selv om listen altså er tusen selskaper lang, er det likevel et eksklusivt selskap å bli nevnt i. På listen Financial Times publiserte, var bare fem prosent av selskapene nordiske, og kun åtte av dem norske. Majoriteten av selskaper på FT1000-listen er ikke overraskende fra Italia, Tyskland og Frankrike.

– Det å bli anerkjent som et av Europas raskest voksende selskaper er en anerkjennelse av den vellykkede reisen Signicat har hatt over de siste 14 årene, de flotte menneskene som har vært avgjørende for denne veksten og viser frem en ambisiøs agenda for vekst, sa Hattel den gang.

– Vi er stolte av nyheten om at vi er på FT1000. Vi lever og jobber i bransjer som gjennomgår endringer raskere enn noensinne. Vi har sett økningen i behovet for sikre og pålitelige digital samhandling, og i Signicat har vi over ti år erfaring med å bygge disse verktøyene, så vi er ideelt plassert for å henvende oss til markedet, la han til.