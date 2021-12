Visma verdsatt til 110 milliarder kroner

Annonse

Visma har hatt omrokkeringer på eiersiden, melder selskapet i en pressemelding. Hg Capital, et europeisk investeringsselskap på programvare og tjenester, fornyer sin eierandel i Visma, og fortsetter som majoritetsaksjonær. De eksisterende eierne GIC og CPPIB øker også sine eierandeler, mens den eksisterende eieren Montagu selger seg ut. I tillegg kommer investeringsselskapene TPG og Warburg Pincus inn på eiersiden i Visma for første gang.

Disse transaksjonene setter den nåværende verdien på Visma til 12,2 milliarder dollar, eller sånn cirka 109.200.980.000 kroner etter dagens kurs – nær 110 milliarder kroner.

Samme strategi

Visma opplyser at når transaksjonen er ferdig, vil HG være majoritetseier med 54 prosent av aksjene i Visma, sammen med GIC (17 prosent), ICG (7 prosent), CPPIB (6 prosent), General Atlantic (2 prosent), TPG (3 prosent), Warburg Pincus (5 prosent) samt ledelsen (7 prosent).

Selskapet opplyser videre at «Vismas ledelse og strategi vil ikke endres som følge av transaksjonen. Nye og eksisterende eiere vil fortsette å samarbeide med dagens ledelse for å videreutvikle Visma i tråd med de strategiske prinsippene som allerede er nedfelt: Levere produkter og tjenester av høyeste kvalitet samt god kundeoppfølging og innovative skytjenester».

– I mer enn 15 år har Visma dratt nytte av en eierstruktur bestående av svært støttende og kunnskapsrike private equity-investorer. De har bidratt med verdifulle råd og innsikt i software-sektoren, og det har gjort at vi hele veien har kunnet utvide produkttilbudet og det geografiske fotavtrykk vårt. Med støtte fra eierne har vi også kunnet gjøre betydelige investeringer i cloud computing, noe som har skapt verdi både for kunder og eiere. Vi ønsker våre nye eiere velkommen i en tid der vi fortsetter å investere i teknologi i verdensklasse, også i innovative tjenester innenfor AI og maskinlæring. Vi er også svært takknemlige for den støtten vi hele tiden får fra våre eksisterende eiere. Vi ser frem imot å fortsette i den samme strategiske retningen – å utvikle et nettbasert økosystem for virksomheter i hele Europa, sier Merete Hverven, administrerende direktør i Visma, i pressemeldingen.