Store selskaper trekker seg fra Mobile World Congress

Corona-frykten har nådd årets største mobilitetsmesse, Mobile World Congress (MWC) i Barcelona. Konferansen trekker normalt over 100.000 besøkende, og er ansett som den største messen for temaer som telefoner, mobilitetstjenester og nå også 5G.

LG og Ericsson var noen av de første som trakk seg fullstendig ut fra messen, etter at ZTE annonserte de skulle redusere sin tilstedeværelse. Nå har også Nvidia, Sony og Amazon droppet å delta. Det er naturlig å forvente at flere også velger å unngå konferansen.

Nvidia var en av de store sponsorene til messen, og skulle holde 10 sesjoner samt et egent innovasjons-senter for kunstig intelligens (KI). I en bloggpost på sine sider sier selakpet følgende:

– Gitt folkehelserisikoer rundt Coronaviruset er det vår høyeste prioritet å sikre sikkerheten til våre kolleger, samarbeidspartnere og kunder. MWC Barcelona er en av verdens viktigste teknologikonferanser, vi har gledet oss til å dele arbeidet vårt i AI og 5G med bransjen. Vi beklager at vi ikke kommer til å delta, men mener dette er riktig beslutning.

Ericcson har også enb meget stor tilstedeværelse under MWC, og skriver i en bloggpost på sine sider at de isteden vil møte kunder lokalt for å presentere det de skulle vise frem under messen.

– Ericsson setter pris på at GSMA (Eventorganet til MWC) har gjort alt de kan for å kontrollere risikoen. Men, som en av de største utstillerne har Ericsson tusenvis av besøkende i salen hver dag, og selv om risikoen er liten, kan ikke selskapet garantere for ansattes og besøkendes helse og sikkerhet.

Flere selskaper annonserer i skrivende stund at de dropper konferansen, flere forventes å ikke stille. MWC skal etter planen arrangeres fra 24 til 27 februar.