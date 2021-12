Tieto Q2: Tilrettelegger for fremtidig vekst gjennom virksomhetsendring

Annonse

Det har vært et innholdsrikt kvartal for Tieto:

Implementeringen av strategien fortsetter som planlagt, med et sterkere fokus på det norske markedet, og overgangen til ny driftsmodell er også fullført. I Norge videreføres samarbeidet med Lyse, og departementene valgte Tieto som leverandør av deres nye sak- og arkivsystem. Videre annonserte Tieto og Evry at de planlegger å gå sammen for å bli en ledende leverandør av digitale tjenester i Norden.

Det gir resultater:

Tieto økte omsetningen i lokal valuta med 1 prosent i andre kvartal 2019. Justert driftsresultatet (EBIT) for konsernet, eksklusive ekstraordinære poster, ble 34,0 (36,2) millioner euro, tilsvarende 8,4 prosent (9,0 prosent). Kombinasjonen av valutasvingninger og et kvartal bestående av færre arbeidsdager, resulterte i at veksten ble påvirket med 2 prosent og driftsmarginen med 1 prosent. Tieto avslutter andre kvartal med en betydelig ordrereserve på 1,8 milliarder euro. Det skriver selskapet i en pressemelding.

I Norge var veksten på nærmere 4 prosent i andre kvartal.

Store endringer

Kimmo Alkio, konsernsjef i Tieto kan fortelle om et kvartal med store hendelser. Fusjonen med Evry var i fokus.

Tieto og Evry kunngjorde i juni en fusjonsavtale. Det fusjonerte selskapet vil ha en samlet omsetning på rundt 3 milliarder euro og 24.000 medarbeidere. Selskapet vil bli kalt TietoEvry og ha flere tusen kunder i privat og offentlig sektor i mer enn 90 land.

Fusjonsmeldingen skapte stor oppmerksomhet og var en viktig hendelse i selskapets historie. Likevel var det kanskje en annen hendelse som hadde mest innvirkning på resultatet i Q2:

– Kvartalsresultatet ble midlertidig påvirket av den store endringen det har vært å gå over til ny driftsmodell, i tillegg til færre antall arbeidsdager - hvor effekten av denne kombinasjonen gjorde seg mest synlig i Digital Experience-enheten. Hybrid Infra fortsatte sin positive utvikling med 11 prosent justert resultat og 3 prosent vekst. Verken veksten på 1 prosent eller lønnsomheten på 9 prosent i lokal valuta, møter vår ambisjon. I løpet av andre kvartal har vi også avsluttet kostnadseffektivitetsprogrammet vårt etter planen, som forventes å bidra med rundt 15 millioner euro i andre halvdel av 2019, sier Alkio i meldingen.

– Vi legger bak oss et innholdsrikt andre kvartal. Vi viderefører vårt tette samarbeid med Lyse, der Tieto blant annet støtter med innovasjon og effektiviserer tid til marked for Lyses nye produkter og tjenester. Vi er også veldig glade for å bidra til it-moderniseringen av Norge ved å levere et nytt og fremtidssikkert sak- og arkivsystem til departementene. Vi arbeider med å styrke vår markedsposisjon i Norge og ser frem til en fartsfylt høst, med de lovbestemte godkjennelsene til den annonserte fusjonen med Evry i vente, sier Thomas Nordås, Managing Partner i Tieto Norge, i meldingen.