It-bransjens største fusjon i Norge

– Det vi helt enkelt prøver å gjøre er å skape et fantastisk selskap, sa Per Hove under et analytikermøte og en pressebrief tirsdag formiddag. Evry sjefen var på Hotel Continental i Oslo sammen med Kimmo Alkio, CEO i Tieto, for å snakke om fusjonen mellom de to selskapene.

Når de to selskapene nå slår seg sammen er det snakk om tidenes største fusjon i it-bransjen. I alle fall på denne siden av grensa. Selskapet vil ha en samlet omsetning på rundt 30 milliarder kroner og 24.000 medarbeidere.

Gigant

Selskapet vil bli kalt TietoEvry og har flere tusen kunder i privat og offentlig sektor i mer enn 90 land.

Det kombinerte selskapet får også mer enn 5.000 digitale konsulenter som jobber nær kundene i Norden, samt en global kompetansebase med om lag 10.000 konsulenter. Det sammenslåtte selskapet vil være en av de største arbeidsgiverne innenfor digitale tjenester og programvare i Norden.

– Evry er sterke i Norge, Tieto i Finland. Begge selskapene er relativt store i Sverige. Nå har vi muligheten til å kombinere dette. ... Når fusjonen er fullført vil vi ikke bare være et av de mest ledende selskapene for digitale tjenester i Norden, vi vil også være ekstremt synlige i hele Europa, sa Kimmo Alkio under tirsdagens brief.

Evry og Tieto er, ifølge begge selskapene, svært komplementære når det gjelder geografiske markeder, tjenesteportefølje og kunder.

Begge selskaper har kompetanse innen digital rådgivning, industriprogramvare og avanserte sky- og plattformtjenester. Et sammenslått Tieto og Evry vil tilby avanserte fintechløsninger for en global bank- og finansindustri. Det nye selskapet får også en omfattende portefølje av helse- og velferdsløsninger og tjenester til offentlig sektor, som er tilpasset det nordiske markedet og de nasjonale reformprogrammene.

Organisering

Alkio blir konsernsjef i det sammenslåtte selskapet, mens Per Hove vil fortsette i sin rolle som konsernsjef i Evry frem til transaksjonen er avsluttet. Han vil jobbe tett med Alkio i integrasjon av de to selskapene.

– Natuligvis er jeg veldig glad for å kunne lede selskapet videre, og jeg ser frem til å jobbe meget tett med Per, ikke bare med integrasjon, men også med å gjøre det best mulig for begge selskapene fremover, fortsatte han.

Transaksjonen skal godkjennes av aksjonærene i begge selskaper. Transaksjonen forventes å være fullført i fjerde kvartal 2019, eller senest i løpet av første kvartal 2020.

– Et meget, meget ledende selskap ble skapt i dag. Begge selskap har ambisjoner i Norden, men også i Europa. Dette er en spennende dag, sa Per Hove.

Etter at fusjonen er formelt godkjent vil aksjene i det sammenslåtte selskapet fortsatt være notert på den offisielle Nasdaq-listen i Helsinki og Stockholm. I tillegg vil selskapet søke om notering på Oslo Børs. Selskapet vil ha hovedkontor i Espoo i Finland og konsernfunksjoner og ledelse i Oslo, Stockholm og Espoo.