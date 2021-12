Fokus på digitalisering i banksektoren i Norden bidrar til vekst for Evry i Q3

Annonse

Justert for valutaeffekter og oppkjøp, økte konsulentsalget med 5,4 prosent i kvartalet mens applikasjonstjenester økte med 9,2 prosent, sammenlignet med 3. kvartal i 2018. Salget av bankløsninger viste den klart største veksten med en økning på 11 prosent dette kvartalet. Det skriver Evry i en pressemelding.

Veksten skal være drevet av økt etterspørsel etter kort- og mobile betalingsløsninger i hele Norden. I tillegg fortsetter banknæringen å modernisere sine plattformer, automatisere prosesser og investere i nye kundevennlige løsninger.

Evry rapporterte 3 092 millioner kroner i driftsinntekter i tredje kvartal 2019. Rapportert EBITA i tredje kvartal 2019 var på 422 millioner kroner, sammenlignet med 413 millioner kroner i tredje kvartal 2018. EBITA-marginen endte på 13,7 prosent, som er i linje med samme kvartal i fjor.

– Jeg er glad for å kunne meddele at Evry er på god vei mot målet om å bli det ledende teknologi- og konsulentselskapet i Norden. Vi ser at de strategiske valgene våre nå fører til solid vekst og positiv påvirkning, også i Sverige. Jeg er veldig stolt over å se hvor sterk Evrys merkevare som arbeidsgiver og merverdien vår har blitt – og særlig over anerkjennelsen vi får for innsatsen vår for å bli et mer kjønnsbalansert selskap, sier konsernsjef Per Hove i Evry, i meldingen.

Fusjonen i rute

Evry venter at fusjonen med Tieto blir godkjent i løpet av 4. kvartal 2019, eller senest 1. kvartal neste år.

– Integrasjonsplanleggingen for TietoEvry-fusjonen er i rute. Den annonserte konsernstrukturen og ledergruppen utgjør en viktig del av TietoEvrys integrasjonsprogram, og jeg tror at vi har landet på et sterkt lederteam som er godt rustet til å ta oss inn i fremtiden som ett selskap, sier Hove.