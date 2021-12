Evry stod bak feil i den svenske ledighetsstatistikken

Annonse

I Sverige pekes Evry nå ut som syndebukken etter at arbeidsledighetsstatistikken fra Statistiska Centralbyrån (SCB) i forrige uke var overdrevent høy.

"Deler av informasjonen som har blitt samlet inn til Arbetskraftsundersökningen (AKU) siden juni 2018 er av utilstrekkelig kvalitet", skal SCB ha konstatert.

Statistikkbyrået har kommet frem til at det er Evry som har gjort feil i data-innsamlingen.

Sammen for en løsning

John Kling, som er enhetssjef for AKU på SCB, skal ha bekreftet at det er i dataene fra Evry at problemene ligger. Likevel vil han ikke gå spesifikt inn på akkurat hva det er som har gått feil. Det skriver Publikt.se.

SCB og Evry skal i fellesskap ha satt sammen en arbeidsgruppe for å sørge for at datainnsamlingen om arbeidsledighet skal gå riktig for seg i fremtiden.

– Vi jobber sammen for å løse dette problemet akkurat nå. Vårt primære fokus er å løse problemet sammen, og det er vi enige om, sier Kling til avisen.