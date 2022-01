Varsler: Facebook velger profitt framfor trygghet

Annonse

Frances Haugen, en 37 år gammel it-spesialist fra Iowa som også har jobbet for Google og Pinterest, sa i et intervju med CBS' 60 Minutes søndag at Facebook er mye verre enn noe hun har sett før.

– Stadig vekk viser Facebook at de velger profitt framfor trygghet. De subsidierer og betaler for sin profitt med vår trygghet, sa Haugen. Hun mener at Facebook må reguleres.

– Den versjonen av Facebook som eksisterer i dag, river våre samfunn i stykker og bidrar til etnisk vold over hele verden, sier hun.

Storm

Stormen har rast rundt Facebook siden Haugen anonymt lekket dokumenter til Kongressen og Wall Street Journal som viste hvordan Facebook visste at produktene deres, blant annet Instagram, skader unge jenter, særlig i forhold til kropp.

På 60 Minutes forklarte hun hvordan Facebook justerer sine algoritmer for å utløse reaksjoner, og sier at deres egen forskning viser at det er lettere å utløse hat enn andre følelser.

De forstår at om de endrer algoritmene i tryggere retning, vil folk bruke mindre tid på nettstedet og klikke mindre på reklamene, slik at de tjener mindre penger, sa hun.

Facebook avviser

Hun sa at Facebook under valget i fjor innså hvilken fare et slikt innhold utgjør, og derfor innførte sikkerhetssystemer. Men så snart valget var over, gikk de tilbake til slik det var.

– De prioriterer vekst over trygghet. For meg virker det som et svik mot demokratiet, sa hun.

Visepresident i Facebook, Nick Clegg, kaller anklagene villedende og avviser at Facebooks egen forskning advarte mot at Instagram er skadelig for unge jenter

Selv om Haugen ikke trekker en direkte tråd mellom Facebook og stormingen av Kongressen 6. januar, sa Clegg at også en slik kobling er latterlig.