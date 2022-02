Facebook skal ha stengt trollfabrikk i Nicaragua

Annonse

Nicaragua avholder presidentvalg i helgen, men president Daniel Ortegas fremste utfordrere sitter bak lås og slå.

Mandag opplyste Facebook at selskapet har stengt en rekke Facebook-kontoer som var knyttet til regjeringen og regjeringspartiet FSLN.

Ifølge Ben Nimmo i Facebooks moderselskap Meta besto trollfabrikken av flere grupper som ble driftet av en rekke regjeringsenheter samtidig.

Til sammen er 937 kontoer, 140 sider og 24 grupper er stengt, samt 363 Instagram-kontoer, ifølge Nimmo.

I søndagens valg vil Ortega forsøke å bli gjenvalgt for en fjerde periode. 40 opposisjonspolitikere sitter fengslet, blant dem sju av Ortegas mulige utfordrere.

Regjeringen har pågrepet medlemmer av opposisjonen siden juni. De anklages for forræderi eller hvitvasking av penger. Kritikere sier at anklagene er oppdiktet og er et forsøk på å sikre Ortega gjenvalg.

Ifølge en uttalelse fra Facebook ble trollfabrikken først og fremst drevet av ansatte i Nicaraguas institutt for telekommunikasjon og det statlige postverket (Telcor).

– Målet var å oversvømme nett-kommunikasjonen i Nicaragua med meldinger til støtte for regjeringen og imot opposisjonen, sier Nimmo.