Facebooks plattformer var nede i seks timer

Plattformene begynte å slite mandag like etter klokken 17.30 norsk tid, viser nettsiden Downdetector , som sporer problemer for ulike nettsider. Like før midnatt begynte problemene å løse seg.

– Vi har jobbet hardt for å gjenopprette tilgangen til våre apper og tjenester, og vi er glade for å kunne si at de nå er på vei til å fungere igjen, skrev Facebook på Twitter.

Feilen gjaldt også plattformer som WhatsApp, Instagram, og Messenger, som eies av Facebook. Plattformene deler mye av den samme infrastrukturen.

Facebook har over 2,8 milliarder brukere, og svært mange mennesker og bedrifter ble dermed berørt av feilen.

– Store konsekvenser

Det var et mislykket forsøk på å konfigurere Facebooks rutere som førte til at plattformene var nede, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Feilen hadde store konsekvenser for hvordan våre datasentre kommuniserer, noe som førte til full stans, skriver Facebook.

Flere It-eksperter reagerer på at feilen var såpass langvarig og omfattende. Selskapet NetBlocks peker på at Facebook har jobbet med å integrere teknologien som ligger bak de ulike plattformene.

Dette gjør det lettere for Facebook å få oversikt over brukervanene til de flere milliarder brukerne, ifølge NetBlocks. Men det kan også gjøre tjenestene mer sårbare.

Ikke godt forberedt?

Sikkerhetssjef i den svenske Internetstiftelsen, Anne-Marie Eklund Löwinder, mener feilen tyder på en svikt i sikkerhetstenkningen som man ikke venter hos et så stort selskap som Facebook.

I et intervju med Sveriges Radio stiller hun spørsmål ved hvor godt forberedt Facebook har vært på denne typen hendelser.

Facebooks ruter-feil førte også til problemer for mange av selskapets interne systemer og verktøy. Det er kommet rapporter om at ansatte slet med å komme seg inn i selskapets lokaler i Menlo Park i California siden nøkkelkortene ikke lenger fungerte.

Facebook opplyser at det ikke er tegn til at brukerdata er kommet på avveie som følge av feilen.

Selskapet har de siste dagene fått mye kritikk som følge av opplysningene fra varsleren Frances Haugen. Mandag falt Facebook-aksjen med nesten 5 prosent