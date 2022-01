Journalister og aktivister anklager Facebook for sensur

Annonse

Facebook har for dårlige systemer for moderering av lokale språk i Midtøsten og Asia. Spesielt arabisk med sine over 30 dialekter og lokale variasjoner skaper store problemer, skriver nyhetsbyrået AP.

Problemene med å plukke opp hatytringer på ulike språk har ført til en spredning av terrorinnhold i noen av verdens mest ustabile regioner. Andre steder har pendelen svingt for langt den andre veien, som har ført til overdreven sensur av hverdagsytringer.

– Har en jobb å gjøre

I Gaza og Syria mener journalister og aktivister at de blir sensurert etter at mange innlegg på det sosiale nettverket har blitt flagget som terrorinnhold.

Lekkede dokumenter viser at selskapet har vært kjent med problemene i årevis, men at lite har blitt gjort.

Dokumentlekkasjen Facebook papers består av intern bedriftsinformasjon fra giganten innen sosiale medier. Den stammer fra Frances Haugen, varsler og tidligere produktsjef i Facebook. Hun har tidligere også delt store mengder dokumenter med avisen The Wall Street Journal.

En talsperson fra Facebook sier at de har jobbet med å utvikle kompetansen på språk og kulturer verden over, men at de har en jobb å gjøre når det kommer til arabisk.

Flere språk byr på problemer

Facebook mottok hundrevis av klager under den siste krigen i Gaza i mai og erkjente feil i mange av dem. I de lekkede dokumentene står det at de hadde gjort feil i nesten halvparten av tilfellene hvor de hadde slettet arabiske innlegg.

Det er ikke bare arabisk som byr på problemer. I Afghanistan er ikke Facebook-sidene som handler om hatytringer og feilinformasjon, oversatt til dari eller pashto, de to hovedspråkene i landet.

Facebook har heller ikke klart å slå ned på antimuslimske hatytringer fra nasjonalistiske grupper i India. Moderatorer og automatiske filtre er ikke gode nok på språkene hindi og bengali.

Facebook lever av å selge annonseplass og blir også kritisert for å være en plattform for kjøp og salg av hushjelper fra land i Afrika og Sør-Asia. Rekrutteringsfirmaer som opererer i grenseland for menneskehandel, blir ikke alltid fanget opp av Facebooks regelverk, og de lekkede dokumentene hevder at selskapet ofte ser en annen vei.