Hudya sikter mot børs etter oppkjøp av Payr

Hudya leverer rimelige tjenester for mobilabonnement, strømavtaler, forsikring og refinansiering. I sommer inngikk de avtale om samarbeid med Payr, et norsk selskap innen betalingsformidling via mobil.

Nå er det klart at Hudya overtar Payr og overtar ikke bare teknologien selskapet har utviklet, men også de ansatte. Målsetningen er å utvikle nye betalingstjenester for det nordiske markedet. I den forbindelse har Hudya jobbet med å få notert selskapet på børsen Nasdaq First North i Stockholm.

Det nye selskapet har oppunder 250 ansatte i Norge, Sverige og Danmark.