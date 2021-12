Klarna reiser milliarder i ny investeringsrunde

Annonse

Ifølge amerikanske medier har Klarna reist 639 millioner dollar (5,282 milliarder norske kroner) i frisk kapital. Klarna er verdsatt til nesten 377 milliarder norske kroner, og er med det Europas mest verdifulle fintech-selskap.

Ifølge administrerende direktør og grunnlegger av Klarna, Sebastian Siemiatkowski, har virksomheten opplevd en eksplosiv vekst i USA. Den nye kapitalen skal brukes til å ekspandere både der og globalt.

Kjøp nå, betal senere

Klarna har spesialisert seg på ordninger med kjøp nå og betal senere. Nordmenn flest kjenner dem gjennom svært mange nordiske nettbutikker. Nå har de også over 18 millioner brukere i USA.

Totalt er Klarna aktive i 20 markeder, og har over 90 millioner aktive brukere globalt. Flere enn to millioner transaksjoner blir gjennomført daglig på selskapets plattform. I 2020 fikk Klarna en omsetning på over en milliard dollar.