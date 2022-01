Smart for helsens del

Annonse

Det er litt vanskelig å plassere Fitbit Sense i smartklokke-universet. Klokken gjør såpass mye nytt at den fortjener en plass helt i toppen, men samtidig faller den litt bak andre når det kommer til app-støtte og kommunikasjon. Likevel har Fitbit nå sluppet den kanskje mest avanserte og samtidig tilgjengelige smartklokken for deg som er interessert i egen helse, med smart-elementer som gjør dette til et godt kjøp.

Sense bygger videre på designet til Versa-modellene med en avrundet, firkantet urkasse med én knapp på siden og berøringsskjerm. Knappen på siden er ikke fysisk, men fungerer med induksjon; noe vi er sånn halvveis fornøyd med. Knappen kan være vanskelig å treffe helt riktig. Nytt av året er også reimen, som med et enkelt klikk kan byttes raskt. Det er også en ny festeanordning som på vårt test-håndledd ikke satt helt behagelig, og tok litt tilvenning for å festes stramt nok.

Mest for helse, litt for trening

Fitbit har ikke, siden Ionic, forsøkt å være den ultimate treningsklokken og har heller satset på aktivitet og helse som sine hovedmål. Dette gjør de kanskje lurt i, og med Sense kommer dette tydelig frem. Hele ni sensorer på undersiden av klokken skal hjelpe å måle alt fra puls, stress, O2-metning, søvn og temperatur. Sistnevnet er kun tilgjengelig om du kjøper et premium-medlemskap til rundt ti dollar i måneden eller 80 i året (det følger med seks måneder ved kjøp av klokken). Om du planlegger å bruke klokken aktivt til å forandre livsstil er dette slett ikke en bortkastet kostnad, og Fitbit pakker inn rimelig mye treningshjelp i abonnementet.

Puls-målingen er så vidt vi kan måle relativt uendret fra tidligere modeller, og kan regnes som "helt greit". Vi får kanskje bedre målinger med pulsbelte, men igjen så er fordelene ved kontinuerlig og enkel måling på håndleddet kanskje å foretrekke for de fleste av oss. Toppidrettsutøvere bruker kanskje ikke Fitbit under trening, men for normale mosjonister skal det holde.

God app

Appen til Fitbit har alltid vært en av de store styrkene til selskapet og gir god oversikt spesielt over målinger tatt over lengre tid. Søvn og temperaturmålinger gir en god indikasjon på helse, og det er enkelt å logge alt fra treningsturer med den innebygde GPS-en, til inntak av mat og drikke. Klokken støtter også Fitbit Pay, som kanskje har en av de beste bank-støttene i Norge.

EKG-målinger støttes foreløpig ikke i Norge, noe vi forventer skal komme siden dette er tilgjengelig i andre land. Google har også vist seg frem siden oppkjøpsplanene ble offentliggjort, og i USA kan klokken allerede kobles til Google Voice. Det er uvisst når dette kommer hit.

Prisen på rundt 3.500 er ikke usedvanlig høy, men absolutt en terskel om du vurderer smartklokke med app-støtte. Som vanlig har Fitbit konstruert enda en ny lader; selskapet er nå oppe i 11 forskjellige proprietære ladere.

Glimrende batteritid, enkel i bruk, diskret utseende og god nok for de aller fleste, bør beskrive Sense godt. Anbefales.