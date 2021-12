Slik er nordmenns handlevaner på nett

Annonse

Statistisk sentralbyrå (SSB) lanserte nylig en rapport om utviklingen i nordmenns netthandel i utlandet fra 2010 til 2018. Tallene inkluderer kjøp gjort med betalingskort, og ikke ved bruk av andre betalingsmåter som for eksempel PayPal eller Klarna.

Rapporten På nett med betalingskort over landegrensene, viser at Ola og Kari Nordmann er raske med å dra frem betalingskortet for å shoppe varer på nett:

Totalt brukte nordmenn 128 milliarder kroner med kort på nettet i 2018. Omtrent halvparten (60 milliarder kroner) ble brukt i utenlandske nettbutikker.

Ifølge SSB er dette nesten fem ganger så mye som i 2010.

Mest i EU-land

Over 90 prosent av handelen med norske kort på nett i utlandet i 2018 ble gjort på nettsteder i EU-land, skriver SSB. Det ble særlig brukt store beløp i Storbritannia, Irland og Luxembourg. Aller mest penger la vi igjen i Sverige.

Rapporten er laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet.

– Handelsnæringen møter økt konkurranse fra utenlandske nettbutikker. Denne statistikken gir oss en bedre oversikt over utviklingen i netthandel til og fra Norge, sier næringsminister Iselin Nybø, i en nyhetsmelding på regjeringen.no.

Digitale varer og tjenester

Rapporten viser at også etterspørselen etter digitale varer og tjenester har økt betydelig. I alt ble det registrert 44 millioner kjøp av digitale varer og tjenester på brukerstedskoder som går til iTunes, Spotify, Netflix og lignende i 2018, til et beløp på i alt 5,7 milliarder kroner, skriver SSB.

Vi handler også mye klær, sko og elektriske varer over nett – henholdsvis 3,6 milliarder og 3,4 milliarder kroner. Andre viktige tjenester bortsett fra reisetjenestene er overnatting og servering, som vi brukte 2,9 milliarder kroner på.