Over 400 millioner til nye ideer

Tirsdag fikk nye innovasjonsprosjekter tildeling da Forskningsrådet delte ut ytterligere 411,6 millioner kroner. Blant prosjektene som er gitt støtte, er forskning på selvkjørende nullutslippspassasjerferjer, selektiv avl på krepsdyr, varmesøkende kameraer og nye former for hurtig smittetesting.

– Vi heier på de små og store jobbskaperne, fordi verdier tross alt må skapes før de kan deles. Det har vært satset stort på forskning og utvikling for næringslivet over flere år nå, og det er viktig for Venstre å fortsette og støtte opp om både nyskaping i oppstartsselskaper og etablerte bedrifter, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er bare to uker siden sist 287 millioner kroner ble delt ut til 27 andre prosjekter. I alt skal Forskningsrådet dele ut 1,35 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i 2021.