Fotoware hedret World Photography Day

Torsdag er World Photography Day. Dagen, som alltid faller på 19. august, er en slags hylling av fotokunsten.

– Vi vet hvor viktig bilder er for å selge produkter, dele nyheter og fortelle historier, derfor ønsket vi i Fotoware å gjøre noe spesielt denne dagen, forteller Bettina Berntsen, kommunikasjonsdirektør i Fotoware.

Torsdag booket Fotoware inn en fotograf og inviterte til en gratis photoshoot der profesjonelle markedsførere, og andre som jobber med salg og kommunikasjon, kunne komme innom for å ta nye portrettbilder av seg selv til bruk på LinkedIn-profiler og i andre profesjonelle sammenhenger.

– En suksess

– Dette ble en suksess! Én ting er personlig merkevare - og nå som vi stadig kommuniserer mer digitalt så har det en enda større betydning for hvordan man fremstiller seg selv online. Vi lever også i en tid hvor skillet mellom privat og profesjonelt er svakere enn tidligere og personlig merkevare er viktig, sier Berntsen.

Berntsen forteller at de var fullbooket gjennom hele arrangementet. På den tiden fikk de tatt portrettbilder av 18 personer.

Media management-selskapet jobber blant annet med å administrere, lagre, finne og dele bilder og andre digitale filer. De har også lansert et nytt produkt, Consent Management Feature, som skal gjøre det enklere for kunden å håndtere GDPR og samtykke i forbindelse med bildebruk.

Samtykke og GDPR

Under photoshooten benyttet de seg av dette produktet for å samle inn samtykke fra deltakerne via en QR-kode, og dermed knytte utfylte samtykkeskjemaer opp mot bildene og sørge for compliance ihht GDPR.

– På denne måten har vi alltid full kontroll på hvilke rettigheter vi har når det kommer til lagring og bruk av deltakernes bilder og andre bilder som blir tatt i løpet av besøket, sier Berntsen, og fortsetter:

– Dagens deltakere var strålende fornøyd med nye profilbilder, i tillegg fikk de sett Consent Management i FotoWare live.