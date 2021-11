Lovende framskritt for VR

Annonse

Planetens største dingsefest – Consumer Electronics Show, CES – har nylig gått av stabelen. Med over 4.400 utstillere, flere enn 170.000 deltakere, et ukjent antall produkter på utstilling og nærmere 6.500 nyhetshungrige journalister på plass, er det klart at det går en storm av nyheter fra messen over verden i disse dager.

Vi skal slett ikke engang forsøke å gi et overblikk over det som kom på årets messe, men vi vil heller trekke fram etpar enkeltting innenfor et område vi følger: Virtuell virkelighet, eller VR, Virtual Reality. Denne teknologien har eksistert i årtier, men har aldri slått gjennom med virkelig stor utbredelse. Det er det selvsagt flere årsaker til, men på årets CES kom det etpar nyheter som kanskje kan bidra til å få VR ut til flere.

VR «dykkermaske»

VR har alltid benyttet seg av et hodesett som mest av alt ligner på en ugjennomsiktig dykkermaske. Halve ansiktet er dekket av «brillene», som inneholder en skjerm for hvert øye, linser mellom øynene og skjermene og en god del elektronikk.

Det betyr at VR-briller fram til nå har vært relativt tunge, markedslederne Oculus Rift S og HTC Vive veier begge omkring 550 gram.

Det er vekt som plasseres et lite stykke foran ansiktet, slik at dette krever en solid nakkereim og i tillegg en reim over toppen av hodet for at dette skal være noenlunde behagelig å ha på lenger enn de fem minuttene man som regel får under en demo. Når en VR-økt varer halvtimesvis vil denne vekten merkes godt.

«Ekte» VR-briller

Under årets CES viste Panasonic fram en prototype på helt nye VR-briller som faktisk er briller. I stedet for en dykkermaske som dekker halve ansiktet har Panasonic lagd en brille med adskilte skjermer og linser for hvert øye.

De ligner mer på en bre-brille med et utpreget steampunk-utseende framfor en hel maske. I stedet for reimer på kryss og tvers over og rundt hodet har disse brillene vanlige, om enn litt tykke, brillestenger over ørene.

DEMO: Vi skjønner ikke filla av hva som blir sagt i denne videoen, men bildene forteller jo mye av det vi lurer på. (Video: Masakazu Honda's tech talk)

I brillene har Panasonic plassert mikro OLED-skjermer med UHD-oppløsning (nei, vi vet ikke om det er til hvert øye eller om det er UHD til sammen over de to skjermene) som er i stand til å vise HDR-kodet grafikk.

En journalist fra nettsiden The Verge prøvde brillene under messen i Las Vegas, og rapporterer at den prototypen han prøvde er litt for framtung, slik at brillene skled ned på nesen da han bøyde hodet ned. Selskapet hadde også en ikke-operativ modell av hvordan de ser for seg det ferdige produktet, og der var vekten lavere og designet endret for å løse det problemet.

Mer VR

Det er verd å merke seg at dette ikke er et ferdig produkt. I pressemeldingen fra Panasonic om disse brillene har de ikke engang fått et navn eller produktnummer – dette er definitivt en prototype. Det er likevel en oppløftende nyhet, og det kan godt tenkes at når slike briller kommer på markedet, så vil bruken av VR øke.

HAPTIKK OG KONTROLL: Disse hanskene kan gjøre en ende på de ganske kleine VR-kontrollerne som følger med brillene. De gir kontroll, og i tillegg en følbar feedback i fingertuppene. (Foto: Bebop Sensors)

En annen disiplin innen VR er å simulere følelsen av å ta på noe, eller å gripe noe med hendene i den virtuelle verdenen. For å gjøre det kreves det hansker som både stimulerer hendene våre slik at vi tror vi føler det vi ser i VR-brillene, i tillegg til at de skal registrere hånd- og fingerbevegelser, slik at du kan bruke hansken som en VR-kontroller.

Under messen viste selskapet Bebop Sensors fram sine Forte Data Glove-hansker som gjør det som trenges. Disse hanskene gir både haptisk feedback og registrerer kommandoer til VR-systemet.

FORTE DATA GLOVE: Her er en liten reklamesnutt for hanskene. (Video: Bebop Sensors)

Det beste med disse hanskene er at de er ferdig klargjorte for å samarbeide med det aller meste av VR-utstyr på markedet: De er ferdig integrete for å brukes med Oculus Quest, Oculus Link, Oculus Rift S, Microsoft Windows Mixed Reality, HTC Vive Cosmos, HTC Vive Pro, HTC Focus Plus, og Varjo VR.

Dette synes vi er ganske kult og riktig så gode nyheter, for vi ser gjerne mer VR ute blant folk!