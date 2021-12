Zlatan med Twitter-utblåsning mot spillgigant

Annonse

OPPDATERT: Svensken har spilt på europeisk toppnivå i snart to tiår. I denne perioden har han gjennomgående vært å se i TV-spillet «Fifa». Men nå virker Ibrahimovic lei.

Mandag kveld la han ut en Twitter-melding med kritikk av spillgiganten EA Sport. Den sparker også mot spillerforeningen Fifpro og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

«Hvem ga Fifa EA Sport tillatelse til å bruke mitt navn og ansikt? Fifpro? Etter det jeg vet, er jeg ikke medlem i Fifpro. Og hvis jeg er det, så er det noen som har gjort det uten at jeg har vært klar over det gjennom noen merkelige manøvre. Jeg har definitivt aldri tillatt Fifa eller Fifpro til å tjene penger på meg», skriver 39-åringen og fortsetter:

«Noen tjener penger på mitt navn og ansikt uten noen tillatelse gjennom alle disse årene. Det er på tide å etterforske».

EA Sport skriver kontrakter med ligaer og klubber for å kunne bruke spillernes navn og ansikt. Ifølge Aftonbladet inngikk Milan så sent som i sommer en eksklusiv avtale med den amerikanske produsenten før Fifa21 ble lansert.

Ibrahimovic har tidligere tatt del i reklameinnslag for Fifas produkter.

Etter at denne artikkelen ble publisert, kom Electronic Arts (EA) med følgende uttalelse:

«EA SPORTS FIFA er verdens ledende fotballvideospill. For å skape en autentisk opplevelse år etter år jobber vi med en rekke ligaer, lag og individuelle spillere for å sikre rettigheter til deres likhetstrekk som vi kan ha med i spillet vårt. Dette inkluderer blant annet et langvarig forhold vi har med den globale spillerforeningen, FIFPro, som samarbeider med en rekke lisenshavere for å forhandle avtaler som kommer spillere og deres foreninger til gode.»