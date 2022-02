6,2 milliarder pc-er, nettbrett og telefoner

Annonse

Antall installerte digitale enheter (pc-er, nettbrett og smarttelefoner) øker i verden. Analyseselskapet estimerer at det i år vil være hele 6,2 milliarder slike enheter i bruk. Det inkluderer blant annet 125 millioner flere bærbare pc-er enn i fjor.

– Covid-19 har permanent endret brukeradferden til ansatte og konsumenter, sier seniorforsker Ranjit Atwal i Gartner i en pressemelding.

Tre faktorer

Han peker spesielt på tre utviklingstrekk. For det første har hjemmekontor-erfaringene under pandameien legitimert en mye mer hybrid arbeidsform i mange virksomheter. Hjemmestudier har i tillegg lagt til rett for at digitale studier kommer til å være et fremtredende tilbud også etter Covid-19. Til slutt spiller det inn at spillindustrien flytter sitt tilbud over i skyen. Dette fører samlet til at både hvilken type og hvor mange enheter folk trenger, vil fortsette å øke.

I 2022 estimerer derfor Gartner at den installerte basen vil øke med 3,2 prosent til 6,4 milliarder enheter.

Men skiftet over til fjernarbeid førte til en nedgang i salget av stasjonære pc-er, førte det til økt salg av nettbrett og bærbare pc-er. I 2021 vil denne økningen bli henholdsvis 8,8 og 11,7 prosent, mens antall stasjonære pc-er i bruk vil reduseres ytterligere. Gartner estimerer fra 522 millioner i 2020 til 470 millioner i 2022.

Øker igjen

Bruken av smarttelefoner falt i 2020 med 2,6 prosent, men trenden peker nå i positiv retning, ifølge Gartner, som estimerer en økning i år på en prosent.

– Med større variasjon og valgmuligheter, og utbud av 5G-telefoner til lavere pris, har mange begynt å oppgradere. Smarttelefonen er også et viktig verktøy som folk bruker til å kommunisere og dele øyeblikk med i en tid med sosial distansering og isolasjon, sier Atwal.

Han tror også at den stadig mer utviskede grensen mellom vårt private og profesjonelle liv vil påvirke hvordan vi bruker digitale enheter.

– Å være påkoblet hele tiden er allerede en teknisk utfordring for mange som jobber hjemmefra. Når mobiliteten igjen øker i arbeidsstyrken, vil behovet for å utstyre ansatte med de riktige verktøyene bli enda viktigere. Etterspørselen etter 4G/5G-bærbare pc-er, og også andre enheter, vil øke når virksomhetene kan rettferdiggjøre det forretningsmessig, sier Atwal.