Cecilie Viken til Globalconnect

Cecilie Viken blir ny Head of Business Development i Globalconnect Norge etter åtte år som konsulent hos Capgemini. Før yrkeslivet studerte hun økonomi i fire år ved Universitetet i Toulouse i Frankrike etterfulgt av en MSc i økonomi og finans ved Copenhagen Business School i Danmark. Cecilie har spilt en viktig rolle i selskapet det siste året hvor hun har ledet kobbersaneringsprosjektet på vegne av B2B i Norge.

- Vi søker alltid de beste individene til vårt lag i Globalconnect, og er veldig glade for at Cecilie nå har valgt å fortsette sin karriere hos oss. I løpet av det siste året har Cecilie spilt en viktig rolle i utviklingen av kobbersaneringsprosjektet og hun har vist seg å være en svært god ressurs for oss. Vi gleder oss til videre samarbeid og flere seire fremover, sier norgessjef Charlotta Rehman i Globalconnect.

I Vikens nye rolle skal hun bidra til å utvikle og utvide selskapets virksomhet med morgendagens nettverksløsninger og en forenklet kundeopplevelse i B2B Norge i tråd med GlobalConnects konsernstrategi og identifisere og lede prioriterte forretningsutviklingsaktiviteter på veien mot å nå 2025 mål. Det skriver Globalconnect i en pressemelding.

- Jeg ser virkelig frem til å bli en del av Globalconnect, av flere grunner, sier Cecilie Viken, og fortsetter:

- Et fremoverlent selskap med dyktige mennesker, en spennende strategisk plan de kommende årene og et tydelig mål om å vokse. Dette i en bransje hvor kundekrav skjerpes, nye og mer integrerte løsninger vokser frem og ulike typer konkurrenter kjemper om å vinne. Kombinasjonen av at GlobalConnect eier sin egen fiberinfrastruktur og samtidig besitter smidigheten ved å ikke være størst, er unektelig god og en døråpner fremover. Jeg gleder meg til å bidra til vekst!