GlobalConnect trapper opp satsningen på skytjenester i Norge, ved å lansere flere sikre skytjenester her. Ved å både tilby fiber og tjenester tilknyttet nettverk, it-sikkerhet og nettskyen, skal selskapet kapre norske markedsander.

Skyløsninger gjennom egne datasentre

GlobalConnect leverer datakommunikasjonstjenester i Norge og Nord-Europa. Konsernet tilbyr også en rekke tjenester innen nettverk, samordnet kommunikasjon, it-sikkerhet, datasenter, drift og skytjenester. Nå styrker selskapet sin satsning på nettopp skytjenester i Norge, og vil tilby private, offentlige og hybride skyløsninger gjennom egne datasentre.

– Ambisjonene i det norske markedet er høye. Vårt mål er at minst 40 prosent av våre kunder i Norge skal velge skytjenester fra oss innen fem år. Vi har utviklet et nytt teknisk rammeverk med sikkerhet i høysetet. Vi vet at mange kunder ønsker å lagre sine data på norsk jord og i tråd med GDPR-regelverket. Ved å ha full kontroll på hele verdikjeden i Norge – fra fiberforbindelsen i bunn til tjenestene på toppen, kan vi tilby helhetlige løsninger med markedsledende sikkerhet, sier norgessjef Charlotta Rehman i GlobalConnect, i en pressemelding fra selskapet.

Flere vil flytte til skyen

GlobalConnect har nylig utført en undersøkelse blant 500 norske toppledere. Her svarer seks av ti at de forventer å flytte mer data til skyen. 56 prosent av respondentene har svart at de planlegger å skifte ut eller oppgradere deler av it-infrastrukturen i løpet av de neste to årene.

Blant disse er skytjenester det området som klart flest vil bruke penger på, etterfulgt av IT-sikkerhet og datanettverk.

Rehman mener det er gledelig at det ser ut til at flere vil investere i nye it-løsninger, og tror det er flere grunner til dette:– Koronakrisen har vist oss betydningen av en trygg, digital grunnmur samtidig som det haster med å få på plass nye, digitale løsninger. Cyberkriminalitet og den risiko dette medfører skal vi ta på alvor, og mange prioriterer å beskytte seg mot dette. Vi mener at helhetlige og sikre løsninger er avgjørende for å lykkes, og vi merker nå stor interesse for våre tjenester hos våre kunder, sier hun i meldingen.