Haga golf bruker IoT for å holde golfbanen i god stand

Haga Golf i Bærum, like utenfor Oslo, har fått hjelp av Orange Business Services til å gjøre vedlikehold av golfbanen på en smartere måte.

Ifølge en pressemelding fra Orange, vil deres IoT-løsning bidra til å forenkle kostbare og arbeidskrevende greenkeeping-oppgaver og sikre optimale baneforhold gjennom hele sesongen.

En utfordring

Å holde golfbaner i god stand skal være en stor utfordring for mange golfklubber i Nord-Europa. Været har mye å si.

Vedlikehold av underlaget er spesielt utfordrende, men også oppgaven med å sikre at gresset overlever kalde vintre. Prioriteringene som må gjøres i forbindelse med golfbanevedlikehold varierer kraftig gjennom årstidene.

Om sommeren er det avgjørende å overvåke fuktnivå i jorden, og om vinteren gjelder det å følge med på oksygennivåer for å kunne sette inn beskyttelsestiltak.

Hjelp å få

Løsningen som Haga Golf benytter seg av til banevedlikehold er basert på Orange IoT Connect Anywhere. Denne skal ifølge pressemeldingen by på skalerbare, ende-til-ende-tilkoblinger mellom sensorer som er installert på banen og en datastyringsplattform.

Live Objects, analyseplattformen til Orange Business Services, omgjør rådata fra sensorene til nyttig innsikt som kan brukes av banemannskapet.

Sensorsystemet fra Orange lar banemannskapet til Haga Golf overvåke og vurdere værforholdene etter hvert som de endrer seg. Dette vil gjøre det mulig å holde banen og særlig greenene i best mulig stand.

– Greenkeeping-funksjonen er helt avgjørende for vår del, og vi ser store fordeler med denne skreddersydde IoT-sensorløsningen. Vi har startet et innovativt samarbeid med Orange, hvor vårt banemannskap kan jobbe mer effektivt, og medlemmene våre kan få brukt banen oftere, sier daglig leder Erik Solberg i Haga Golf, i meldingen.

– Haga Golf er et glimrende eksempel på hvordan en bedrift kan bruke smartteknologi til å løse tidkrevende oppgaver. Vi gleder oss stort over at Haga Golf valgte oss som sin teknologipartner, og ser frem til å utvikle enda flere og innovative løsninger sammen. Haga Golf har nå gått opp stien for både golfklubber og andre som håndterer lignende utfordringer, slik som vedlikehold av offentlige parker, for å øke effektivitet og redusere kostnader gjennom bruk av IoT, sier Fabrice de Windt, Senior vice president i Orange Business Services, Europa, i meldingen.