Amerikanske aviser sliter, men Google tjener penger på nyheter

Annonse

Ifølge en rapport i New York Times, tjente nyhetsbransjen i USA 5,1 milliarder dollar på digital annonsering i 2018. Samtidig genererte Google Search og Google News 4,7 milliarder annonsedollar på de samme nyhetene.

Annonse

Dette skjer mens små og middels store aviser legger ned og de store mediehusene sier opp journalister verden over.

Annonse

Rapporten er basert på data fra News Media Alliance, som representerer over 2000 amerikanske aviser.

– Journalistene som lager innholdet fortjener en andel av de 4,7 milliardene dollar som Google innkasserer. De får inntekter fra dette forholdet, og det er nødvendig å få til et bedre resultat for dem som publiserer nyheter, sier sjefen for News Media Alliance, David Chavern.

Alliansen anfører at beregningen er et konservativt overslag, «siden det ikke inkluderer verdien av de personlige data som Alphabet, Googles morselskap, samler når brukere klikker på nyhetsartikler».

Google har så langt ikke kommentert rapporten.

Nær 40 prosent av klikkene på de mest populære søkene i dag er på nyheter, som Google ikke produserer selv. Google og Facebook kontrollerer distribusjonen av nyheter og 80 prosent av ekstern trafikk til nyhetstjenester er rutet via disse to selskapene.

Ifølge New York Magazine, har en av fem lokalaviser i USA lagt ned siden 2004, og fra 2008 til 2017 gikk antall journalistiske stillinger ned med 23 prosent, rundt 27 000 arbeidsplasser.