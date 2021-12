EU gransker Googles kjøp av Fitbit

Annonse

EU er bekymret for at avtalen kan styrke Googles stilling på det digitale annonsemarkedet ytterligere ved at selskapet får tilgang på enda mer data som kan brukes til personalisering av reklame.

– Granskingens mål er å sikre at Googles kontroll over innsamlet data fra bærbar teknologi ikke forskyver konkurransen i markedet, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Google kunngjorde i november i fjor at selskapet er blitt enig med Fitbit om å kjøpe selskapet for 2,1 milliarder dollar.

– Avtalen handler om bærbar teknologi, ikke persondata. Vi har gjort det klart fra starten av at vi ikke skal bruke helse- og velværedata fra Fitbit til Googles annonsetjenester, heter det i en uttalelse fra Google.

Fitbit har solgt mer enn 100 millioner enheter og har over 28 millioner aktive brukere.

