Google kjøper Fitbit med mengder av helsedata

En ting er at Google gjerne ser sitt operativsystem WearOS utbredt på flere håndledd, noe annet er at Fitbit besitter enorme mengder data om brukernes trening. For 2,1 milliarder dollar får Google adgang til å kunne samkjøre disse dataene med hva de vet om brukerne fra før.

Fitbit er mest kjent for sine armbånd som måler forskjellige data under trening, og for så vidt all annen fysisk aktivitet. Deres produkter fyller et gap i Googles produktportefølje når det gjelder maskinvare, som mobiltelefoner, Chrome-maskiner, Nest-enheter for smarte hjem og mer.

Kjøpet av Fitbit er den femte største overtagelsen Google foretar; større enn kjøpet av Youtube og Waze. Google hadde nok sett for seg at Huaweis satsing på smartklokker med WearOS skulle fremme deres systemer, men etter USAs handelskrig mot kineserne har Huawei gått for sitt eget operativsystem. Dermed faller det naturlig å satse på Fitbit for utbredelsen av WearOS.

Lover sikre data

Men det er nok viktigere å kunne koble helsedata med alt hva Google har av data om brukerne fra før. Googles seniordirektør for enheter og tjenester, Rick Osterloh, skriver i en bloggpost:

– Personvern og sikkerhet er overordnet­. Når du bruker våre produkter, har du tillit til Google med informasjonen din. Vi forstår at dette er et stort ansvar, og vi jobber hardt for å beskytte informasjonen din og gi deg kontroll og gi deg åpenhet om dataene dine.

– Tilsvarende andre produkter, vil vi med «wearables» være åpne om data vi samler inn og hvorfor. Vi vil aldri selge personlig informasjon til noen. Fitbit helse- og velvære-data vil ikke bli brukt til Google Ads. Og vi vil gi Fitbit-brukere valget mellom å gjennomgå, endre eller slette sine data.

Dette har vi hørt før, og det betyr at de ikke vil selge data, men analysere dem for alt de er verdt og søke å realisere mest mulig verdi ut fra dem. Flere land og organisasjoner har innsigelser mot Googles bruk av persondata.