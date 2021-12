Høyre lover hjemmeboende demente GPS-alarm

Annonse

Statsministeren deltar på Høyres åpning av valgkampen på Vestlandet. I den sammenheng uttaler hun til VG at det er et mål i seg selv at eldre demente kan bo så lenge som mulig hjemme hos seg selv.

Det er 77.000 personer med demens i Norge. Fra 2015 til 2018 økte antall personer med en GPS-alarm fra 65 til 1.141.

– Høyre vil tilby GPS-alarm for hjemmeboende eldre med demens i de kommunene vi vinner valget. Dette handler om økt trygghet og sikkerhet for personer med demens og deres pårørende, sier Solberg.

– Det å ha trygghet for at en mor eller far med demens i en tidlig fase kan få hjelp hvis de går seg vill, mener vi er et viktig velferdstilbud, sier Solberg.

