Kronprins Haakon møtte Oslos gründermiljøer på Rebel

I forbindelse med Oslo Innovation Week, som starter i dag, deltok Kronprins Haakon i en samtale med det norske gründermiljøet. Panelet besto både av etablerte og suksessfulle gründere som Eilert Hanoa fra Kahoot, og Karl Munthe Kaas fra Oda, men også en håndfull mindre gründere fra forskjellige sektorer på vei opp. Investormiljøene var representert ved Antler og Snö Ventures, og Oslo kommune deltok også med ordfører Marianne Borgen.

Norge og Oslo er attraktivt for gründermiljøer, men vi mangler kanskje kultur for å tørre og tenke stort. Kronprinsenvirket både engasjert og kunnskapsrik i møte med gründermiljøet og ledet samtalen gjennom en håndfull relevante temaer. Han virket spesielt opptatt av hva som behøves for å lykkes, da særlig med å skalere opp virksomheten fra en god ide til å bli en solid suksess.

Karl Munthe-Kaas, en av gründerne bak Oda, fortalte en historie som viser noe av fryktløsheten som kanskje må til.

- I 2017 måtte vi bytte gulvet på lageret, noe som sendte produktiviteten til bunns og ga oss elendige tall. Det kostet oss 100 millioner. Vi hadde akkurat hentet inn 150 millioner, og plutselig var den runwayen vi hadde sett for oss på halvannet år redusert til seks måneder. Det var ikke et tema å hente inn mer penger da med elendige tall, sa han.

Men de kom seg gjennom, nøkkelen til suksess ligger i å løse problemene når de dukker opp, og tilpasse muligheter som dukker opp. Det man ender opp med er sjeldent det samme som den opprinnelige ideen.

Kunsten å skalere

En utfordring som engasjerte mest, var viktigheten av suksesser som Kahoot og Oda for resten av gründermiljøet. I mange andre land finnes det landssjef-emner, med miljøer rundt seg som vet hvordan de skal skalere en ide som har vist seg bærekraftig. Tilsvarende miljøer finnes ikke i samme grad i Norge, men det faktum at vi nå har ledergrupper med erfaring har en positiv innvirkning på nye oppstarter.

Oslo Innovation Week varer fram til den 30, og har et tett program der mer enn 400 foredragsholdere deltar på mer enn 80 hovedsakelig digitale arrangement. Arrangøren forventer opptil 20-25 000 deltakere, og at omtrent halvparten av deltakerne er internasjonale.