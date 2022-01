Britiske myndigheter gransker kinesisk kjøp av teknologiselskap

Annonse

Det opplyser statsminister Boris Johnson onsdag, etter at statsministerens talsmann dagen før sa at regjeringen hadde bestemt seg for å ikke gripe inn mot salget.

Nexperia, som er basert i Nederland og eid av det kinesiske smarttelefonselskapet Wingtech, sluttførte oppkjøpet av Newport Wafer Fab i Wales tidligere i uka. Kjøpesummen er ikke kjent.

Salget av en av Storbritannias fremste teknologibedrifter har imidlertid vekket reaksjoner i lys av det stadig mer anspente forholdet mellom London og Beijing. Den globale mangelen på halvlederkomponenter har også ført til at salget ses på med stor skepsis.

– Jeg har bedt vår nasjonale sikkerhetsrådgiver se på dette, sa Johnson til en gruppe parlamentsmedlemmer onsdag.