Strømmetjenester vil bare bli dyrere, varsler NEG

Nordic Entertainment Group (NEG), mediekonsernet bak strømmetjenesten Viaplay, har tatt en titt i spåkula, og konklusjonen er klar:

I fremtiden vil det bli dyrere å abonnere på strømmetjenester som Netflix, HBO og Viaplay.

Vurderingen kom etter at det ble kjent at Netflix Norge valgte å heve prisen for den dyreste strømmepakka fra 139 til 159 kroner.

I tillegg har selskapet skrudd opp prisene i Sverige, Belgia og Luxembourg.

Ifølge Anders Jensen, administrerende direktør i NEG, blir prisene på strømmeabonnement påvirkes av bedre teknologi og innhold. Det skriver den danske avisen Finans.

Ifølge den danske finansavisen skal Netflix ha gitt beskjed om at de ikke har planer om å heve prisene i Danmark. Det samme sier HBO Nordic.

I USA skal det derimot ha blitt varslet en dedikert priskrig på strømmetjenester etter nye lanseringer fra Apple og Disney som begge tilbyr lavere prisnivå enn de allerede etablerte tjenestene.

Denne saken er skrevet av Jacob Ø. Wittorff i Computerworld Danmark, og oversatt og bearbeidet av Stine Hagen.