Lysende overklokking

XPG, spillarmen til it-selskapet Adata, har i lengre tid levert både minne og lagringsmoduler til entusiastmarkedet. Med Spectrix D50-serien har selskapet kommet med en stor katalog av RAM-moduler, slik at du selv kan finne den hastigheten og prisen som passer. Brikkene kommer i alt fra åtte gigabyte, med en hastighet på 3.000 MHz, til 32 gigabyte og hastigheter på 4.800 MHz.

Brikkene fra XPG har historisk sett vært meget vennlige mot overklokkere, og D50-serien er intet unntak. Adata har inkludert to XMP-profiler hos D50, noe som gjør en eventuell overklokking enklere og litt mindre skremmende, kanskje spesielt om man ikke har gjort dette så mange ganger tidligere. Vi gjorde enkle grep og overklokket modulene til et visst punkt, uten at vi opplevde noen problemer i vår testrigg.

XPG leverer også en egen programvare for å styre, blant annet, RGB-lysene som enhver gamer med respekt for seg selv må ha i kabinettet. RAM-brikkene kan settes opp i forskjellige farger på en meget spesifikk og detaljert måte, og XPG sier brikkene støtter lysinnstillingene fra flere hovedkortprodusenter, uten at vi fikk dette til å virke.

Brikkesettene fra XPG er rimelig godt priset, til tross for en oppadgående trend i RAM-priser for øyeblikket. Du får et 16 gigabyte-sett til godt under tusenlappen om du klarer deg med hastigheter rundt 3.200 som utgangspunkt. Anbefales.