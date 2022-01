Oneplus gjør det igjen

Annonse

Oneplus er et selskap som istedenfor å komme med en årlig oppdatering, kommer med en mengde mindre oppgraderinger i nye modeller og slipper disse nesten kontinuerlig gjennom året. Det har tidligere resultert i den glimrende T-serien, og nå nylig flere iterasjoner på den allerede glitrende budsjettvennlige Nord-serien.

To nye modeller under Nord-fanen er nå tilgjengelig, N10 5G og N100. Nord er fremdeles den beste og dermed dyreste av disse modellene, med N100 som den billigste på 1.990 kroner. N10 5G plasserer seg midt imellom med utsalgspris på rundt 3.500 kroner, og for den prisen får man MYE telefon.

Plastic Fantastic

Der Nord imponerte oss med flaggskip-lignende egenskaper til en god pris, har N10 5G et tydeligere preg av den lave prisen. På avstand ser telefonen ut som om den har glass både foran og bak, men baksiden er gjort i en meget reflekterende plast, noe som gjør at den kanskje ser mer premium ut enn den føles i hånden. Det er selvsagt gorillaglass i fronten.

Og skjermen skjemmer absolutt ingen. Til tross for at N10 5G ikke har valgt en AMOLED-skjerm har de likevel valgt å gi den en oppfriskningsrate på 90 HZ. Skjermen er på hele 6.5 tommer, og selv om rammen tar litt mer plass enn på 8-serien, føles den mer enn stor nok.

Ny prosessor

Under panseret finner vi en 690-prosessor fra Snapdragon. N10 5G er sågar den første telefonen som har kommet ut med denne prosessoren, men det ryktes at både LG, Motorola og Nokia har planer om å lansere telefoner med nettopp denne brikken i tiden som kommer. Vi forventer å se en god del mer av denne brikken i løpet av året, siden den kan love et 5G-modem til en overkommelig pris.

Minnet på seks gigabyte og lagring på 128 er nesten blitt standard, men likevel imponerende når vi ser på prisen her. Telefonen har også inngang for både microSD-kort og en hodetelefon-utgang, noe vi ser stadig mindre av, men som for noen vil være en viktig del. Batteriet på 4.300 mAh holder for så vidt greit gjennom dagen, men Oneplus har en liten fordel av at telefonen lader meget raskt med sin såkalte 30 W warp-lader. Prosessoren havner rimelig tydelig bak flaggskipene når vi kjører benchmarks, men i bruk føles telefonen responsiv og grei til de aller fleste oppgaver.

Kamerapakken til N10 5G er litt som forventet; bedre enn hva prisen skulle tilsi, men ikke like bra som hos flaggskipene. Likevel leverer den meget godt under dårlig lys og litt under pari på makro-bilder. Kameraklumpen er også mer merkbar her. Bak på telefonen finner vi også litt overraskende en fingeravtrykksleser; dette fortsetter å være vår favorittplassering av den, i hvert fall om den ikke kan plasserers under glasset.

Konklusjon

Foreløpig selges N10 5G på Elkjøp eller hos Telia til Oneplus til den nette sum av 3.500 kroner. Det er telefonen absolutt verdt, og gjennom årelang testing av telefoner kan det være verdt å nevne at prisen på flaggskipene absolutt ikke står i forhold til forskjellen i ytelsen. Du kan nesten kjøpe denne telefonen tre ganger til den samme prisen av topptelefonen fra Oneplus, uten at toppmodellen kan regnes å være tre ganger bedre.