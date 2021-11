Ny undersøkelse fra Telenor: Dårlig utstyrt og lite forberedt

Annonse

Telenor har, med hjelp av Kantar, undersøkt de nye arbeidsvanene våres.

Til tross for at flere av oss nå jobber hjemme, viser undersøkelsen at 40 prosent av ledere med personalansvar mener at medarbeiderne deres i liten grad er utstyrt til å jobbe på denne måten.

Undersøkelsen viser i tillegg at vi er mindre effektive når vi jobber hjemmefra. Kun 1 av 5 sier at de jobber bedre fra hjemmekontoret, mens hele 80 prosent av de 1000 respondentene har oppgitt at de jobber bedre når de sitter på kontoret.

Likevel skal den nye situasjonen etterhvert ha gjort oss tryggere på de digitale løsningene.

Økt bruk

80 prosent av all teletrafikk i Norge går via Telenor, og selskapet skal ha registrert en enorm økning i bruken av digitale tjenester.

– Tallene samsvarer med våre erfaringer, sier Ove Fredheim, leder av Telenor Norges bedriftsdivisjon, i en pressemelding fra selskapet.

Telenors inntrykk er at norske bedrifter og ansatte ikke var forberedt på koronakrisen som kom så brått, men at ukene etter har gitt høyere kompetanse på digitale verktøy og større utbredelse av hjemmekontorløsninger.

Fredheim tror at trenden med økt digital jobbing vil vare også etter at krisen er over.

Oslo og Viken

Ifølge Telenor er det flere kvinner (47,7 prosent) enn menn (36,5) som benytter seg av hjemmekontor.

Det er klart flest som jobber hjemme i Oslo sammenliknet med de andre fylkene, mens det er de som bor i Viken som i størst grad er forberedt med utstyr til å jobbe hjemmefra.

– Dette er tall vi kjenner igjen. Her ser vi nok en strukturell forskjell på type arbeidsplasser. Det er de store offentlige virksomhetene og selskapene som har base i og rundt hovedstaden, og disse er erfaringsmessig best rustet for at medarbeiderne kan jobbe hjemmefra. Når det er sagt skjer det en utvikling i resten av landet. Vi har økt etterspørsel etter løsninger for hjemmekontor fra distriktskommuner og gjør vårt ytterste for å imøtekomme dette, sier Fredheim i meldingen.