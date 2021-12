Få wifi-6 i den stasjonære

Annonse

Sånn for å få det sagt med en gang; kablet nettverk er best. Men det er ikke alltid man har lov/vilje til å borre seg gjennom vegger for å trekke kabler til hjemmekontoret, og de av oss med stasjonære kan fort bli sittende igjen med svarteper i slike situasjoner.

Det finnes allerede en rekke nettverkskort til pc-er, men ikke alle støtter wifi-6, og ikke alle er like enkle å sette opp som Archer TX3000E fra TP-Link. I boksen finner vi selve PCIE-adapteren, samt den tilhørende antennen med magnetisk base. Den fysiske installasjonen er såre enkel, her gjelder det bare å finne et ledig PCIE-spor, feste bakplaten om nødvendig, og koble til antennen.

Enkel og grei

Et lite aber her er at selv om enheten trekker nødvendig strøm via PCIE-sporet, må du ha en ledig J_USB-port på hovedkortet om du ønsker å benytte deg av bluetooth, som kortet også leverer. Om det kun er det trådløse nettet du vil bruke er det uproblematisk å koble kortet til basen og skru inn de medfølgende antennene.

Det følger med drivere til kortet på en CD (om du er så heldig å ha en cd-spiller fremdeles) men det er likevel tryggere og bedre å laste ned drivere fra TP-Link eller Intels hjemmesider. Separate drivere for bluetooth samt wifi må lastes ned og installeres om du ønsker å bruke begge.

Det er verdt å nevne at det foreløpig ikke finnes drivere til Linux eller MacOS, og at kortet offisielt kun støtter Windows 10.

Kjapp, kjappere, kjappest

Vi testet farten på 2.4GHz-båndet og 5GHz-båndet både på wifi-5 (802.11ac) og wifi-6 (802.11ax). Her opplevde vi en nær dobling på 2.4GHz-båndet, og en økning på nær 20 prosent på 5GHz-båndet. Vi testet flere scenarioer med avstand til router, men opplevde godt signalmottak fra antennen, og i vårt testhus var det uproblematisk å både spille og strømme på den stasjonære, selv på wifi.

Prisen på rundt 600 kroner gjør kortet til et rimelig sikkert kjøp, og absolutt verdt det om du trenger trådløst til den stasjonære.