Det beste for (hjemme)kontoret

Annonse

Et sett gode høretelefoner for kontoret eller hjemmekontoret er ett av de viktigste hjelpemidlene vi har, kanskje spesielt i denne tiden der mange sitter hjemme, men må kommunisere med resten av teamet via videokonferanse. Samtidig kan et godt sett høretelefoner redde deg fra evinnelig bråk i åpent landskap og hjelpe deg om du må konsentrere deg om arbeidsoppgavene.

Jabra har i lang tid levert meget solide kontor-produkter, noe vi har skrevet om flere ganger i Computerworld. Med Evolve2 85 er den foreløpige toppe nådd, til kontorbruk har vi enda til gode å finne en bedre løsning. Hodetelefonene er relativt store med tanke på normalen for slike produkter, men størrelsen fører også med seg uovertruffen komfort og lyd. Det hjelper at de også ser stilrene nok ut til å brukes under pendling, som kanskje er med på å forsvare prisen som ligger på rundt 4.000 kroner.

Annonse

Fantastisk lyd og demping

Evolve 2 kommer med aktiv støydemping (ANC), altså en prosess som eliminerer støy utenfra. ANC er ofte det som skiller de gode fra de fantastiske, og her havner Jabra rett innunder sistnevnte. Man kan selv velge om man vil ha den av eller på, samt om man vil åpne mikrofonen for å høre omgivelsene selv med klokkene godt plassert over ørene. Dette er ikke et nytt konsept, og vi har sett lignende fra blant annet Logitech, men denne gangen fungerer det meget godt.

Annonse

Lydbildet er rikt og har en behagelig bass som ikke er så fremtredende at den er i veien under samtaler der diskanten får jobbe overtid.

Jabra har dessuten en meget imponerende app som lar deg raskt justere lydbildet og lagre dette under profiler som pendling, åpent landskap eller reise. I appen kan man også sette en bakgrunnslyd på øretelefonene om man foretrekker dette når man jobber. Her kan man velge lyden av bølgeskvulp og regn, eller en ventilasjonsvifte om trangen til å være tilbake på kontoret blir for sterk.

Annonse

Mikrofoner i lange baner

Evolve 2 har hele ti mikrofoner, som brukes for å kontrollere ANC og selvsagt lar deg kommunisere via den innebygde mikrofon-armen. Mikrofonene brukes også til å filtrere ut bakgrunnslyd, noe som fungerer godt i redaksjonsmøtene over Teams. Hodetelefonene kan kobles til to kilder samtidig, slik at du raskt kan svare både på telefonen og på pc-en. Et rødt lys kommer automatisk på når du sitter i møter eller samtaler; kjekt når sidemannen ikke vet at du sitter i et møte.

Lydkvaliteten er også god andre veien, noe vi er blitt vante med fra Jabra. Spesielt telefonsamtaler ga god lyd, og omgivelsene oppleves som stillere enn det de i realiteten er.

Best i test

Hodetelefonene kommer med en stilig dokking-vugge for lading, denne er i overkant klønete å få til å lade ordentlig. Da hjelper det at batteriet holder i godt over 30 timer med bruk. Kort fortalt, det blir ikke bedre enn dette for øyeblikket, og i tider med hjemmekontor og eksterne arbeidsplasser trenger vi all den hjelpen vi kan få. Anbefales på det sterkeste.