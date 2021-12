Storhandel: Xerox kan by 248 milliarder for HP

Annonse

Dette ifølge Wall Street Journal som skriver om det som kan bli bransjens neste store fusjon. Styret i Xerox skal ha diskutert dette nylig etter å ha solgt Fujifilm for 2,3 milliarder dollar.

Avisen skriver at Xerox-styret imidlertid regner med at prisen på HP vil havnet på rundt 27 milliarder dollar, ifølge informerte kilder.

I det siste har det hendt en del hos HP – det er varslet store nedskjæringer både på antall ansatte og antall tjenester som tilbys. I august meldte toppsjef Dion Weisler at han går av etter fire år. Han er erstattet av den tidligere printersjefen Enrique Lores.

Det er langt fra sikkert at det blir noen handel. HP er et tre ganger større selskap enn Xerox, og det kan bli en for stor satsing for det over hundre år gamle selskapet.