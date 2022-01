Fantastiske Freebuds

Annonse

Freebuds 4 er noe av de lekreste øreproppene vi har testet. De er også noe av de letteste, og de kjennes nesten for lette ut slik vi er vant med fra billig, masseproduserte produkter. Den følelsen går dog raskt over, når lydkvaliteten tar over. Det er et ganske jevnt og balansert lydbilde i disse, noe som er like greit siden man ikke kan justere nivåer noe særlig gjennom appen.

Aktiv støydemping (ANC) er til stede, men det er kun ett nivå, og Huawei har valgt å ikke inkludere såkalt awareness-modus, der man kan reversere støydempingen til å høre hva som skjer selv om man har på ørepropper. Dette er ikke det største problemet, men sammenlignet med andre i samme prisklasse savner vi dette. Støydempingen er heller ikke veldig sterk, og kombinert med et noe lavt volum opplevde vi tidvis at vi ønsket at volumknappen gikk til helt til 11.

Det er smarte berøringsflater på øreklokkene som lar deg spille av neste sang, samt pause eller endre volumet. Disse fungerer overraskende godt, og vi håper flere produsenter velgger samme løsning som Huawei har gjort her. Samtalekvaliteten og mikrofonene er derimot meget gode, og det er her den aktive støydempingen virkelig skinner gjennom. Batteriet holder til rundt fire timer musikk med ANC avslått, og den medfølgende esken gir opp til 22 timer totalt.