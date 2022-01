Iconect kjøper kodekopi av Ayfies AI-baserte Inspector

Annonse

Ayfie Group AS og Iconect Worldwide Inc, et ledende nord-amerikansk selskap innen eDiscovery og LegalTech, kunngjør i dag at det er inngått avtale om salg av en kodekopi av Ayfies anerkjente Inspector-plattform.

Transaksjonen gjennomføres umiddelbart ved at Iconect får tilgang til kodekopien med delkomponenter og patentlisenser for Ayfies AI-baserte løsning.

Ayfies Inspector-teknologi bruker kunstig intelligens og avanserte algoritmer til å identifisere enheter og mønstre i dokumenter og data.

– Med tilgang til en såkalt gullkopi forbedres vår evne til å skape innovative synergier basert på markedsledende løsninger for kunstig intelligens og dette vil gjøre det enklere for en rekke selskaper å utnytte AI som en standardkomponent i virksomhetens eDiscovery-arbeidsflyt, sier Ian Campbell, administrerende direktør i Iconect.

– Som et børsnotert selskap på Euronext Growth Oslo bidrar dette teknologiske og forretningsmessige samarbeidet tilknyttet videreutvikling og markedsmessig utnyttelse av koden for Inspector til at Ayfie kan fokusere egne teknologiske og forretningsmessige ressurser på vår Locator-plattform, med spennende muligheter på det nordiske og europeiske markedet, sier Lasse Ruud, markedsdirektør i Ayfie, i børsmeldingen. Han fortsetter:

– Iconect er det perfekte selskapet til å ta Inspector-plattformen til det neste nivået og vi gleder oss til å se hvordan plattformen kan utvikles videre herfra.