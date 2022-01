Nettselskapet Elvia velger IFS Cloud

Annonse

Elvia er resultatet av fusjonen mellom Eidsiva og Hafslund. Selskapet drifter nå strømnettet til mer enn en tredjedel av alle norske hjem og har besluttet å implementere IFS Cloud for å støtte forretningskritiske prosesser innen enterprise resource planning (ERP).

IFS Cloud skal brukes av over 1.800 ansatte fra Elvia og underleverandører for å sikre en enhetlig arbeidsmetodikk i alle deler av virksomheten, skriver IFS i en pressemelding. Løsningen er ment å danne ryggraden for nye måter å håndtere kjerneprosesser innen økonomi, innkjøp, entreprenør- og prosjektledelse på.

– Vi er vitne til et stort skifte innen kraftbransjen, der offentlige og private kunder stiller stadig strengere krav til produksjonen, opprinnelsessted og distribusjonen av elektrisiteten de bruker. Det betyr at vi måtte revidere og endre prosessene våre for å levere tjenestene folk forventer av et moderne kundefokusert nettselskap. IFS-løsningen hjelper oss realisere denne omstillingen og gir oss en åpen og utvidbar plattform å drive innovasjon på, sier Jon Andreas Pretorius, it-direktør i Elvia, i pressemeldingen.

– Elvia er et endrings- og innovasjonsdrevet selskap og vi er stolte over å bli valgt som deres teknologipartner. IFS Cloud ble designet for å gi komplekse organisasjoner en ukomplisert måte å bli datadrevet på, forbedre beslutninger og til syvende og sist levere bedre kundeopplevelser. VI ser frem til et suksessrikt samarbeid med Elvia når vi implementerer en fremtidsrettet løsning for bærekraftig og effektiv strømleveranse, sier Glenn Arnesen, president for IFS i Norden og Sentral-Europa.