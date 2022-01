12 800 kilometer ødelagt garnbruk

Annonse

Mellom Los Angeles og Hong Kong – tvers over Stillehavet – er det trukket en enorm kabel på havbunnen. Den skulle knytte den tidligere britiske enklaven til USA og Pacific Light Cable Project, som har både Facebook og Google med på eiersiden.

Men med dagens politiske klima mellom USA og Kina frykter amerikanerne at kineserne vil benytte kabelen til etterretning og tappe all kommunikasjon fra den. Det var meningen at kabelen skulle drives av en av Kinas største internettilbydere, Dr Peng Group. Men nå mistenker amerikanske myndigheter at Dr Peng Group har tette forbindelser til kinesiske etterretningstjenester.

Og dermed dropper Pacific Light Cable Company sin søknad om å koble til kabelen på amerikansk side, og satser i stedet på Filippinene og Taiwan. Ifølge Google har kabelen en kapasitet til å levere 80 millioner samtidige HD-videosamtaler mellom Los Angeles og Hong Kong.