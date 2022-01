22 nye forskningssentrer for innovasjon

Annonse

Et forskningsmiljø med status som senter for forskningsdrevet innovasjon, utvikler kompetanse og teknologi som er viktig for innovasjon og verdiskaping, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før krisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og bidra til omstilling, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Han sier at de har som mål at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa.

– Da er det viktig å koble forskning og næringsliv, nettopp slik vi gjør i SFI-ordningen, sier Asheim.

Forskningsrådet fikk 70 søknader til utlysningen sist høst.

– Sentrene er viktige spesielt for nye næringer, der behovet for forskningskompetanse og teknologiutvikling er stort. Ved å satse langsiktig på samarbeid mellom næringsliv og forskning, legger vi et godt grunnlag for grønn omstilling og fremtidig sysselsetting, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen.

Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år. Hvert senter vil kunne få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 millioner kroner.

