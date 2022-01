Astrup håper at offentlig sektor kan lære noe fra koronakrisen

Annonse

− Vi har lenge snakket om behovet for mer innovasjon. Innovasjon kan gi oss bedre tjenester, en enklere hverdag og frigjøre ressurser som vi kan bruke på andre områder. De siste månedene har vi vært gjennom en krise hvor de fleste av oss har sett betydningen av å finne nye, innovative løsninger, sier Astrup i en pressemelding.

Han sier at han er imponert over hvordan kommuner og andre offentlige virksomheter på rekordtid har omstilt seg gjennom koronakrisen.

Mange nordmenn har de siste månedene måttet utføre arbeidsoppgavene sine på digitale plattformer som følge av hjemmekontor og andre koronatiltak. Astrup sier at han håper at offentlig sektor kan lære noe av dette.

Tirsdag legger han fram den første stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. Den lanserer en rekke politiske grep som skal bidra til økt innovasjon, blant annet at det tilrettelegges for at offentlig sektor utnytter mulighetene digitalisering og ny teknologi gir for innovasjon.

I tillegg vil Astrup gjøre data og forskning mer tilgjengelig, og også oppfordre til økt samarbeid mellom offentlig sektor og forskningsmiljøer om utvikling og spredning av innovasjon.

– For å møte utfordringene må vi tenke nytt og være åpne for å løse oppgavene på nye måter, sier han.

