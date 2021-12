Tile sikrer seg cira 400 millioner til videre global satsning

Annonse

Torsdag kunne Tile avsløre at de henter inn 45 millioner amerikanske dollar i ny kapital (dette via series C - finaniseringsrunder der nye selskap kan få avgjørende økonomisk støtte).

Dette føyer seg inn i rekken av positive hendelser for Tile, som står bak sporingsbrikkene med samme navn. Tidligere i sommer landet de nemlig en avtale med Norske Nordic Semiconductor for å legge sin teknologi direkte på brikkene.

Nå vil selskapet satse på nye produktkategorier og forbedre Tiles Premium-tjeneste for å gi økt funksjonalitet med enda bedre sporingstrygghet for Tiles brukere, skriver selskapet i en pressemelding.

God start

Kapitalinnhentingen skjer etter at Tile skal ha levert gode resultater i starten av 2019. Bak investeringen står blant annet Francisco Partners, et globalt teknologifokusert privat equity-selskap.

- Tile har lenge vært den mest innovative og ledende aktøren innen smart lokaliseringsteknologi, sier Andrew Kowal, partner i PE-fondet Francisco Partners.

Det siste året har Tile kunngjort en rekke produktpartnerskap - med selskaper som Bose, Skullcandy og Sennheiser.

Med kapitalinnhentingen kan Tile nå fremskynde planene om å utvide Tiles såkalte innebygde partnerskap - der tredjepartsprodukter blir tilgjengelige og sporbare - akkurat som Tiles egne enheter.

Videre

Ifølge pressemeldingen skal investeringen også gi selskapet muligheten til å vokse raskere internasjonalt, ikke minst i Europa.

- Millioner av brukere stoler allerede på at vi beskytter eiendelene deres og finner gjenglemte eller feilplasserte gjenstander. Det er akkurat hva Tile gjør, og det er et løfte vi nå vil levere på i enda større grad, sier CJ Prober, toppsjef i Tile, og fortsetter:

- Denne kapitalinnhentingen innleder et nytt kapittel for Tile, hvor vi kan satse på en serie av nye produkter og utvidede partnerskap. På den måten kan vi enda bedre løse hverdagens mange smertepunkter - som stadig flere ønsker å gjøre noe med - nemlig når du mister eller gjenglemmer de tingene som betyr aller mest i hverdagen. Med Tile blir hverdagen litt enklere, sier han i meldingen.