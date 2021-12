Trosset pandemien og samlet inn over 200.000 kroner totalt

Annonse

Den hårete gjengen fra Sopra Steria feide all motstand til side og stakk for første gang av med seieren i årets It-bart. Totalt samlet årets aksjon inn over 200.000 kroner. Sopra Steria står for nesten 90.000 alene, og marginen ned til andre plass ble temmelig tydelig utover oppløpssiden.

MoCibro fra Experis Ciber holdt nesten følge en stund, men måtte etter hvert konsentrere seg om å sikre andreplassen. Accenture Norge havnet på en solid tredjeplass, mens konsulentene fra Forse ble årets nykommerrakett på en sterk tredjeplass.

Videre nedover på listen finner vi Mozets, fulgt av Bouvet, Oracle og Knowit. Alt i alt har vår bransje nok en gang vist enormt initiativ, og gruset alle de andre norske utfordringene til sammen. Summen av Oljebarten, Studentbarten og Brannmenn mot kreft er mindre enn en fjerdedel av Ii-barten.

Stolt kaptein

Thomas Barth, lagkaptein på Sopra Steria er stolt av engasjementet, og den tradisjonen It-barten etter hver har blitt. I år har det på alle måter vært spesielt, og han er imponert over alle som har bidratt.

– Alle blir berørt i løpet av livet, enten direkte selv eller ved at noen de kjenner rammes. Derfor er det viktig å øke bevisstheten blant folk og samle inn penger til forskning, sier en stolt lagkaptein.

Han henter inspirasjon fra det flotte arbeidet kreftforeningen har gjort i mange år, og særlig i forbindelse med Rosa Sløyfe, som går av stabelen i oktober. Det er også en inspirasjon med fellesskapet blant lagene i It-barten og knivingen lagene i mellom til en felles god sak gjennom Movember-måneden.

– Jeg synes det er plass til og behov for Movember for menn. Vi har en lang vei å gå både når det gjelder å ta vare på egen helse, og forstå sykdommen som rammer så mange av oss, sier han.

Ser framover

En ting er sikkert, tradisjonen med It-barten kommer ikke til å stoppe, og til neste år håper Barth at flere lag blir med så konkurransen kan skjerpes ytterligere. Selv er han ekstra klar for innsats.

– Neste år er mitt tiende år som MoBro, så da blir det jublieumsinnsamling, og det samme tror jeg faktisk gjelder flere av de andre kapteinene i It-barten, sier han.

– Selv om vi etter hvert har blitt erfarne, er det ingen grunn for at ikke nye lag skal bli med på moroa.