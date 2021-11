Kahoot kjøper seg opp i USA

Annonse

Kahoot legger mellom 435 til 500 millioner dollar på bordet for å kjøpe Clever Inc, et elæringsselskap med base i California. Clever står bak en av de mest brukte elæringsplattformene i USA. I en pressemelding skriver Kahoot at de sammen med Clever vil kunne tilby bedre tjenester til det amerikanske markedet, og en raskere utrulling av Clevers løsninger i det internasjonale markedet.

Clever kommer inn i Kahoot med en budsjettert omsetning for 2021 på 44 millioner dollar og 175 medarbeidere.

Milepæl

– Dette markerer en milepæl i Kahoots mål om å gjøre læring fenomenalt («awsome», red. anm.). Clever og Kahoot er begge selskaper drevet av en tydelig målsetning og lidenskapelig opptatte av utdanning og å frigjøre potensialet i alle som lærer, sier administrerende direktør Eilert Hanao i Kahoot.

– Gjennom dette oppkjøpet ser vi et stort potensial for å samarbeide om utdanning og innovasjon slik at vi kan tilby får brukere bedre tjenester – skoler, lærere, studenter, foreldre og innen livslang læring, fortsetter Hanoa.

Kahoot må sies å være en norsk teknologisuksess. Selskapet ble etablert i 2012 av Morten Vervik, Johan Brand og Jamie Brooker, i et felles prosjekt i samarbeid med NTNU i Trondheim. Teknologien er basert på Versviks masteroppgave fra NTNU. Selskapet ble nylig notert på Oslo børs og budsjetterer i år med en omsetning på 90 til 100 millioner dollar.