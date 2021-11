Lær Kidsa Koding lanserer Kodebanken

Annonse

Norske bedrifter går sammen i en stor dugnad for Lær Kidsa Koding.

– Cisco, Homenet, Schibsted og Finn bidrar sammen til Kodebanken slik at vi kan fortsette med å utvikle viktige muligheter barn og ungdom over hele landet. Nå går vi sammen ut og inviterer flere partnere med, sier daglig leder i Lær Kidsa Koding Herdis Moldøen.

I løpet av årene har de frivillige i Lær Kidsa Koding oppnådd mye: Det er blitt hele 190 registrerte kodeklubber, og LKK har bistått myndighetene, skoleeiere og lærere ved innføring av programmering i skolen. Sentrale engelske læremidler på nett er oversatt til nynorsk og bokmål, og det jobbes med samisk, i tillegg til betydelig egenutvikling.

Over 300 000

Lær Kidsa Koding har samlet en stor oppgavesamling i mange kodespråk, og flere enn 300 000 barn har fått prøve å bli digitale skapere i løpet av den årlige Kodetimen som arrangeres på skoler over hele landet.

Nå trenger LKK hjelp fra støttespillere for å tilby kodeklubber og andre kodeaktiviteter for barn og unge, og inviterer bedrifter til å bli partnere i Kodebanken

– Bli med og hjelp oss med å trygge barnas digitale fremtid, ber Moldøen.

Ifølge LKK tar partnerne et langsiktig ansvar i bransjen og i samfunnet.

– Lær Kidsa Koding er et synlig og viktig samfunnsprosjekt som har levert verdi fra første dag i 2013. Et samarbeid med oss gjør «employer branding» enklere, underbygger god og riktig markedsføring, og kan gjøre bedriften synlig for politikere og myndigheter lokalt og nasjonalt.

Oppfordring til partnere

Lær Kidsa Koding oppfordrer partnerne i kodebanken til å

arrangere bedriftskodeklubb for ansattes barn

ha åpne arrangementer, gjerne i samarbeid med Lær Kidsa Koding

vise både internt og eksternt at de er partnere

synliggjøre partnerskapet i ekstern kommunikasjon

invitere Lær Kidsa Koding til å holde foredrag internt og intervju i interne medier

delta på samlinger for partnere

Annonse

Mer informasjon finner du her.