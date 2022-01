Frode Johan Olsen går fra Sopra Steria til KPMG

Annonse

– Det var kombinasjonen av KPMGs sterke rådgivningsmiljø og de kundeflatene de har som gjorde at jeg rett og slett måtte takke ja da de tok kontakt. Nå gleder jeg meg til å få jobbe sammen med dyktige fagpersoner på områder som risiko- og porteføljestyring, sikkerhet, bærekraft og digitalisering forteller Frode Johan Olsen, som begynner i KPMG 1. november.

Etter syv år i Sopra Steria hadde han lyst på nye utfordringer.

Fra Sopra til KPMG

Som direktør i Sopra Steria jobbet Olsen med å bygge opp selskapets portefølje på ulike skyprodukter, med fokus på ServiceNow de siste 6 årene. Nå ser han fram til å bruke erfaringene derfra til å bygge opp KPMGs satsing på den amerikanske skyplattformen.

– Vi skal ikke nødvendigvis bli størst, men vi skal bli best. Vi skal tiltrekke oss de beste hodene og bli det klare førstevalget for kundene, sier Olsen, som tidligere har jobbet i blant annet Telenor og SQS, i en melding fra KPMG.

Leder for rådginingstjenester i KPMG, Rune Skjelvan, er svært fornøyd med å få Olsen med på laget.

– Frode er en av Norges aller fremste eksperter på ServiceNow og skytjenester, og jeg er sikker på at vi sammen vil lykkes med å bygge opp et nytt og spennende område der vi kombinerer vår tunge fagkompetanse med konkrete løsninger. Det er dette vil skape merverdi for både nye og eksisterende kunder og i KPMG er vi opptatt av å skape konkret verdi, sier han i meldingen.