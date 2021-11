Link Mobility ekspanderer globalt

Annonse

Norske Link Mobility skal kjøpe australske Soprano Design for 3.590 millioner kroner. Det kommer frem i en pressemelding. Gjennom oppkjøpet etablerer selskapet seg globalt, med tilstedeværelse i Asia og Stillehavsregionen, USA og Latin-Amerika.

Link leverer i dag digitale kommunikasjonsplattformer (CPaas) til kunder i Europa.

Soprano Design tilbyr tilsvarende produkter som Link innen SMS, MMS, epost, Voice, RCS, WhatsApp og Secure IP. Selskapet har hovedkvarter i Sydney, Australia og har over 4.000 kunder blant kommersielle selskaper og myndighetsorganer innen en lang rekke bransjer.

–Vi er svært glade for å kunne fortelle om vår første store ekspansjon utenfor Europa. Med dette oppkjøpet blir Link en global CPaaS-aktør med bredere markedsposisjoner, produkter og markedsorganisasjon. Siden børsnoteringen i oktober i fjor har vi allerede lagt til mer enn en milliard norske kroner i årlige inntekter og forbedret gruppens marginer. Soprano vil tilføre betydelige vekstmuligheter. Vi fortsetter samtidig å se etter muligheter i vårt svært fragmenterte marked, som ytterligere kan posisjonere Link som en global leder innen CPaaS, sier Guillaume Van Gaver, administrerende direktør i Link, i pressemeldingen.

– Flott kombinasjon

Prisen på oppkjøpet er altså 3.590 millioner kroner. Avtalen gjøres opp med 95 prosent i Link-aksjer og fem prosent i kontanter. Link skriver at oppkjøpet medfører en anslått økning i inntektene i 2021 på 109 millioner australske dollar (717 millioner norske kroner).

–Link og Soprano er en flott kombinasjon for våre kunder og partnere. Utvidelsen i geografisk utbredelse uten overlappende områder, et bredere tjenestetilbud, mer omfattende ekspertise og et utvidet team av erfarne medarbeidere vil medføre en stadig voksende evne til å levere CpaaS-tjenester. Hele Soprano-teamet er begeistret over å kunne arbeide sammen med Link-teamet og bli en sterkere, mer verdifull og velegnet tilbyder til vår kombinerte kundemasse, sier Richard Favero, grunnlegger og styreleder i Soprano.

Avtalen er forventet å bli sluttført i løpet av andre halvdel av 2021.